كوكيناكيس يفجر المفاجأة ويطيح بفيدرر من بطولة ميامي للتنس

حقق الاسترالي ثاناسي كوكيناكيس فوزا مفاجئا على السويسري روجر فيدرر المصنف الأول عالميا في بطولة ميامي المفتوحة للتنس بنتيجة 3 /6 و6 /3 و7 /6 (7 /4) في الدور الثاني للبطولة مساء السبت.

وجاءت هزيمة فيدرر على يد "ملك الإصابات" كوكيناكيس الذي لم ينجح في إكمال مباراة واحدة حتى نهايتها إلا بشكل نادر جدا في أخر عامين.

والهزيمة تعني أن فيدرر سيفقد موقعه في صدارة التصنيف العالمي بعد نحو شهر من صعوده إلى القمة، حتى رغم عدم مشاركة غريمه الرئيسي، الإسباني رافاييل نادال في البطولات حاليا بسبب الإصابة في الفخذ.

وقال فيدرر "استحق ذلك بعد هذه المباراة، هذا ما أشعر به، الأمر سيء للغاية".

وأضاف "الأمر بسيط، في نهاية مثل هذا اليوم عليك أن تعود إلى ملعب التدريبات، ربما الحصول على أجازة، وأن تبتعد عن كل هذا".

وأشار "تعود بعد ذلك إلى التدريبات، وتبذل كل ما في وسعك".

وكشف فيدرر عن مخططه لتفادي المشاركة في موسم الملاعب الرملية، الذي يتضمن بطولة رولان جاروس، للعام الثاني على التوالي، حيث يركز في تدريباته على المشاركة في ويمبلدون.

ونجح كوكيناكيس المصنف 175 على العالم في إيقاف مساعي فيدرر للتتويج بلقب بطولة ميامي للعام الثاني على التوالي.

وأوضح فيدرر "بصراحة في المجموعة الثالثة كان من الممكن حدوث أي شيء، أشعر بأنني لم أكن في حالتي، الأمور لم تسر في صالحي".

وتابع "شعرت بأنني سأدفع ثمن الفرص التي اهدرتها، تراجعي بدأ منذ المجموعة الثانية".

يذكر أن فيدرر صاحب الـ36 عاما ودع منافسات بطولة ميامي في نسختها عام 2003 من دور الثمانية ، وآنذاك كان كوكيناكيس، المصنف 175 عالميا، يبلغ من العمر ستة اعوام فقط.

وبات كوكيناكيس اللاعب صاحب أدنى مرتبة في التصنيف الذي يفوز على المصنف الأول على العالم في البطولة ذاتها وفي نفس الدور في أخر 15 عاما.

وكان الإسباني فرانسيسكو كلافيت المصنف 178 على العالم قد فاز على الأسترالي ليتون هيويت المصنف الأول على العالم في الدور الثاني لبطولة ميامي في 2003.

وتغلب الألماني ألكسندر زفيريف، المنصف الرابع في البطولة، على الروسي دانييل ميدفيديف 6 / 4 و1 / 6 و7 / 6 (7 / 5).

وتقدم الجنوب افريقي كيفين اندرسون للدور الثالث بفوزه على الجورجي نيكولاس باسيلاشفلي 6 /4 و6 /3 كما فاز الأمريكي جاك سوك المصنف الثامن على الهندي يوكي بهامبري 6 /3 و7 /6.

كما فاز الأسترالي نيك كيريوس على الصربي دوسان لاجوفيتش 6 /4 و6 /1 والإسباني بابلو كارينو بوستا على الاوزبكي دينيس إيستومن 6 /1 و6 /صفر والأمريكي ستيف جونسون على الفرنسي أدريان مانارينو 6 /3 و6 /3.

وفاز الكندي دينيس شابوفالوف على دامير دزومور 6 / 1 و7 / 5، كما فاز الكرواتي بورنا كوريتش على الأرجنتيني ليو ماير 6 / 7 (5 / 7) و6 / 3 و6 / 4.

واستطاع الإسباني ديفيد فيرير صاحب الـ35 عاما الفوز على الروسي الشاب إيجيني دونسكوي 6 / 2 و6 / 2.

وفي فئة السيدات ودعت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الأولى على العالم البطولة من الدور الثالث بخسارتها امام البولندية انييسكا رادفانيسكا 6 /3 و2 /6 و6 /3.

وفازت الإسبانية جاربين موجوروزا بلانكو على الأمريكية كريستينا مكهيل 6 /2 و6 /1 والتشيكية كارولينا بليسكوفا على التايوانية سو وي هسي 6 /4 و1 /6 و7 /6.

وتغلبت البيلاروسية فيكتوريا ازارينكا على اللاتفية أنستازيا سيفاتسوفا 3 /6 و6 /4 و6 /1 كما فازت الألمانية انجيلكه كيربر على الروسية أناستازيا بافليوشنكوفا 6 /4 و6 /4 .