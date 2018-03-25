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نشرت وزارة الدفاع، مساء الأحد، فيديو لانتشار عناصر التأمين التابعة للقوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، لتأمين الانتخابات الرئاسية واستلام اللجان والمقار الانتخابية.

وقال المتحدث العسكري، إن عناصر القوات المسلحة انتشرت مدعومة بعناصر من القوات الخاصة والشرطة العسكرية بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية، لتنظيم الكمائن ونقاط التفتيش ودفع الدوريات المتحركة لتأمين محيط اللجان.

واتخذت عناصر الدعم من القوات الخاصة والصاعقة والمظلات ووحدات التدخل السريع أوضاعها للعمل كاحتياطيات لدعم عناصر التأمين ومنع أي محاولة من شأنها التأثير على العملية الانتخابية.

ومن جانبها دفعت إدارة الشؤون المعنوية، بعربات العمل المعنوي لرفع الروح المعنوية والمساهمة فى توعية المواطنين.