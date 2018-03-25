«السيسي» يجتمع برئيس الوزراء ووزيرة التخطيط

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وصرح «راضي»، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، مساء الأحد، أن وزيرة التخطيط عرضت خلال الاجتماع مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي لعام 2017-2018، مشيرة إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي خلال الربع الثاني من العام ليصل إلى 5.3%، وتراجع معدل البطالة إلى 11.3% وهو الأقل منذ عام 2011، فضلًا عن انخفاض عجز الميزان التجاري بأكثر من 15%، وارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ليصل في فبراير الماضي إلى 42.5 مليار دولار.

وأشار إلى استعراض وزيرة التخطيط، الإطار العام لخطة التنمية المستدامة 2018-2022، حيث أشارت إلى عناصرها الأساسية والتي تتضمن الاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لتحفيز بيئة الاستثمار والأعمال، مع إعطاء الأولوية للقطاعات الرائدة التي تعد بمثابة قاطرة للنمو، والعمل على تنمية قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتشجيع الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومتسارعة، وتنمية الأنشطة ذات التوجه التصديري، واستمرار التوسع في مشروعات البنية الأساسية لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وجذب الاستثمارات، فضلًا عن تحقيق التوزيع المتكافئ للاستثمارات العامة بين مختلف الأقاليم والمحافظات، مع التركيز على دفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل في القطاعات الاقتصادية المختلفة لأهالي وأبناء الصعيد.

وأضاف أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى الاستعدادات الجارية لانتقال الحكومة وموظفيها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث عرضت وزيرة التخطيط، المخطط التفصيلي والجدول الزمنى الذي أعدته الوزارة لهذا الغرض، مشيرة إلى تشكيل مجموعات وورش عمل حول عمليات الانتقال للعاصمة الجديدة، مع الاستعانة بدراسات المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا المجال.

وتابع أن وزيرة الدكتورة هالة السعيد، قدمت تقريرًا حول آخر تطورات الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، مشيرة إلى الخطوات التنفيذية الخاصة بالأكاديمية، وما تم في هذا الإطار من عقد لقاءات مع المسئولين الفرنسيين وزيارة مقر المدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة «ENA»، فضلًا عن استضافة وفد من المدرسة مؤخرًا بالقاهرة لإقامة شراكة دائمة معها، واستضافة خبراء مقيميين بالأكاديمية الوطنية، فضلاً عن الجهود الجارية لإعداد برامج تدريبية إضافية للأكاديمية.

وأكد متحدث «الرئاسة»، أن الرئيس السيسي، وجه باستغلال انتقال الحكومة للعاصة الإدارية الجديدة لبدء عصر جديد في الإدارة وتقديم الخدمات الحكومية، من خلال تطوير الجهاز الإداري بالدولة بشكل شامل، وتحقيق أهداف الحكومة الذكية عن طريق استخدام الأدوات الحديثة والأساليب العلمية في الإدارة، فضلاً عن تلافى السلبيات التي كانت قائمة في السابق، وشدد على أهمية تحقيق الاستفادة المثلى من الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، بحيث تكون بمثابة جسر العبور لمختلف المناصب القيادية بالدولة.