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مقتل 5 مسلحين على الأقل في غارات جوية شرق أفغانستان

مقتل 5 مسلحين على الأقل في غارات جوية شرق أفغانستان
مقتل 5 مسلحين على الأقل في غارات جوية شرق أفغانستان
أفغانستان- د ب أ
نشر فى : الأحد 25 مارس 2018 - 11:26 ص | آخر تحديث : الأحد 25 مارس 2018 - 11:26 ص

قُتل خمسة مسلحين على الأقل، ينتمون لتنظيم «داعش»، في سلسلة من الغارات الجوية، التي تم تنفيذها في إقليمي ننجارهار وكونار شرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته قناة «تولو.نيوز» التلفزيونية الأفغانية اليوم الأحد.

وذكر فيلق سلاب 201، التابع للجيش الافغاني في الشرق، أن الجيش الأمريكي نفذ الغارات الجوية مستخدما طائرات بدون طيار.

وأضاف المصدر، أن ثلاثة مسلحين قتلوا وأصيب آخر في إحدى الغارات بطائرة بدون طيار في منطقة ديه بالا بإقليم ننجارهار.

وتابع فليق سلاب، أن اثنين على الأقل من مسلحي «داعش»، قُتلا في غارة جوية مماثلة، تم تنفيذها في منطقة شابا دارا بإقليم كونار.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المتشددة والإرهابية المناهضة للحكومة من بينها «داعش» على التقرير حتى الآن.


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