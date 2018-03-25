مراسم الاحتفال بالعيد الوطني لليونان تبدأ بدقيقة حداد على شهداء المعسكر الروماني

بدأت مراسم الاحتفال بالعيد الوطنى لليونان، مساء الأحد، بمقر القنصلية اليونانية بالإسكندرية، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث المعسكر الروماني، والذي شهدته منطقة رشدي، أمس.

قال قنصل عام اليونان بالإسكندرية، إيمانويل كاكا فيلاكيس، إنه يرسل تعازيه لأهالي الشهداء الحادث الإرهابي، مضيفا أن هناك روابط تاريخية بين مصر واليونان وتمتد لقرون طويلة.

ولفت إلى أن التعاون الثلاثي العسكري والاقتصادي والثقافي بين اليونان ومصر أضحى مثال يحتذى به على المستوى الدولي.

شارك في الاحتفال ممثلي المنطقة الشمالية والقيادات العسكرية والبحرية وأعضاء النواب والسفراء والقناصل وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والجمعيات الأهلية اليونانية.