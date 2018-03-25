«ترامب» يبحث مع مستشاريه الرد على فضائحه الجنسية

ذكرت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية، اليوم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب نصيحة مستشاريه إذا كان عليه إلتزام الصمت فيما يتعلق بالادعاءات التي تلاحقه بشأن علاقاته النسائية قبل توليه الرئاسة.

وأشارت الصحيفة إلى أن علاقات ترامب السابقة قبل توليه زمام الحكم انتشرت على وسائل الإعلام التي يتابعها الرئيس باستمرار، موضحة أن ترامب تسائل عن فكرة محاربة تلك الادعاءات، وسأل أيضا عن إمكانية الرد عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» الذي يستخدمه للهجوم عادة على المعارضين السياسيين وللدفاع عن نفسه أمام منتقديه.

وأوضحت الصحيفة أن مستشاري ترامب نصحوه بأن الرد على تلك الادعاءات لن يكون مناسبا لمكانته كرئيس، مضيفين أن هذه الادعاءات لم تؤثر حتى الآن على قاعدة مؤيديه.

وعلى الرغم من أن ترامب حافظ على صمته بخصوص تلك المسألة، إلا أن محاميه الشخصي مايكل كوهين أكد أن الرئيس ينفي خوضه تلك العلاقات.

ومن جانبه، أعلن مايكل أفيناتي محامي ممثلة الأفلام الإباحية ستيفاني كليفورد المعروفة بستورمي دانيلز، والتي تدعي أن ترامب أقام علاقة معها عام 2006، أن موكلته ستكشف معلومات جديدة في مقابلة تلفزيونية خلال ساعات، ما يمكن أن يسبب مزيدا من الإرباك لترامب، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وخلافا لعادتها، لم تسمح قناة «سي. بي. إس» الأمريكية التي ستبث المقابلة في برنامجها الشهير «60 دقيقة» بتسريب أي تفاصيل عن مضمونها.

لكن محامي دانيالز، وضع صورة على حسابه على «تويتر» لأسطوانة مدمجة في صندوق صغير، أرفقها برسالة غامضة يقول فيها: «إذا كانت صورة واحدة تساوي ألف كلمة، فكم كلمة تساوي هذه؟».

ووضع المحامي هاشتاج «#60 دقيقة»، ملمحا إلى أن إجابات ستقدم خلال المقابلة مع موكلته. ورد على أحد رواد «تويتر» اتهمه بالكذب: «استمتعوا بيوم الأحد وبالأيام التالية».