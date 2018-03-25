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إعصار يضرب شبه جزيرة كيب يورك الأسترالية

أرشيفية
أرشيفية
سيدني - د ب أ
نشر فى : الأحد 25 مارس 2018 - 5:02 ص | آخر تحديث : الأحد 25 مارس 2018 - 5:02 ص
ضرب إعصار نورا شبة جزيرة كيب يورك عند الطرف الشمالي من قارة أستراليا، اليوم الأحد، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن العديد من المجتمعات النائية.

ويتحرك الإعصار محملا برياح تبلغ سرعتها 150 كيلومترًا في الساعة مصحوبة بأمطار غزيرة، ويتوقع حدوث فيضانات مفاجئة في الجانب الغربي من شبه الجزيرة الاستوائية حيث يعيش 10 آلاف شخص في قرى معزولة ومدن تعدين.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن الإعصار نورا سيتحول من إعصار من الفئة الثانية إلى عاصفة من الدرجة الأولى خلال الأيام القليلة المقبلة، خلال تحركه فوق اليابسة صوب الجنوب.

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