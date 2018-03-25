قال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس اجتمع اليوم لبحث استعدادات الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى وجود غرفة عمليات رئيسية بمقر المجلس بالإضافة إلى غرف متابعة في بعض المحافظات.

وأضاف «سلام»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن هناك فرقة ميدانية تابعة للمجلس لمتابعة العملية الانتخابية على مدار الـ3 أيام المخصصة للتصويت، بالإضافة إلى فريق من منظمات المجتمع المدني على اتصال بالمجلس، موضحًا أن هذه الفرق حاصلة على تراخيص من الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة العملية الانتخابية.

وأشار إلى وجود فريق عمل مخصص لتلقي الشكاوى والتواصل مع غرفة العمليات الخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات، فضلًا عن فرق تواصل مع غرف المجلس الفرعية في المحافظات، وفرق أخرى للرصد الإعلامي ومواقع السوشيال ميديا، منوهًا بوجود ممثل عن مجلس حقوق الإنسان داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون.