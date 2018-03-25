تأسيس مكتب اتصال مركزي لمصابي وأسر ضحايا هجوم الدهس الإرهابي في ألمانيا

بعد نحو 15 شهرا من الهجوم الإرهابي على أحد أسواق عيد الميلاد (الكريسماس) وسط العاصمة الألمانية برلين، أسست الحكومة الألمانية حاليا مكتب التقاء مركزي للمتضررين من الهجوم.

وقال مفوض الحكومة الألمانية لشؤون الضحايا كورت بيك، في تصريحات خاصة: «مكتب الاتصال الدائم لدى وزارة العدل الاتحادية مسؤول عن التعامل مع حالة ليس مأمولا حدوثها مجددا نتيجة هذا العمل السيء للغاية».

يشار إلى أن تأسيس هذا المركز الذي يضم عدة موظفين يعد نتيجة لهجوم الدهس الإرهابي في 19 ديسمبر عام 2016 على أحد أسوق عيد الميلاد وسط برلين.

ومن المقرر أن يكون هذا المركز موجه لخدمات المتضررين من الهجوم ويقوم بتنسيق مساعدات من أجلهم دون إثقال كاهلهم بطلبات جديدة دائما.

يذكر أن الناجين من الهجوم وأسر الضحايا اتهموا الحكومة الألمانية من قبل بالخمول، وأعربوا عن استيائهم من أن تقديم المساعدات لا يتم سوى على نحو متباطئ.

يشار إلى أن هجوم الدهس الإرهابي الذي يعد أسوأ هجوم إرهابي شهدته ألمانيا حتى الآن، أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة نحو 100 شخص.