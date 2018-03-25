عروض من «ساويرس ــ ياسين منصور» لشراء استثمارات «الديار القطرية» فى مصر

منصور يطلب شراء اراضى «سيتى جيت» و«ساويرس» يعرض 35 مليار جنيه لشراء إجمالى استثمارات الشركة القطرية

علمت «مال وأعمال ــ الشروق» ان شركة الديار القطرية تلقت عروضا من رجلى الاعمال نجيب ساويرس وياسين منصور، لشراء استثمارات الشركة القطرية فى مصر.

«العرض المقدم من رجل الاعمال نجيب ساويرس تتضمن شراء كامل استثمارات الشركة القطرية فى مصر مقابل 35 مليار جنيه، بينما اقتصر عرض ياسين منصور رئيس مجلس ادارة شركة بالم هيلز للتعمير على شراء اراضى مشروع سيتى جيت بالقاهرة الجديدة مساحة 8 ملايين متر و500 الف متر مربع»، حسب مصادر مطلعة.

وكانت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، برئاسة نجيب ساويرس، وافقت بالإجماع على مذكرة اتفاق للاستحواذ على نسبة 51% من رأس مال شركة انرشيا للهندسة والتجارة التى تعمل فى مجال الاستثمار العقارى.

وتمتلك الديار القطرية عدة مشاريع فى السوق المصرية، لم ينفذ منها سوى مشروع «سانتت ريجيس» ومازالت فى نزاعات قانونية حول مشروع سيتى جيت بالقاهرة الجديدة مع هيئة المجتمعات العمرانية، ومشروع بمدينة شرم الشيخ مساحة 300 ألف متر بواقع ثلاث قطع اراض، ويعد مشروع الغردقة اكبر استثمارات الشركة فى مصر على مساحة 30 مليون متر تقع بين خليج سوما باى وخليج ماكادى باى على طريق الغردقة ــ سفاجا، وتعاقدت عليها الشركة عن طريق التخصيص مع الهيئة العامة للتنمية السياحية عام 2006، مقابل 1 دولار امريكى لسعر المتر.

وقالت المصادر ان المفاوضات بدأت فى شهر ديسمبر الماضى، وتجمدت خلال الفترة الماضية بسبب رغبة شركة تابعة لجهة سيادية شراء الاستثمارات المملوكة للديار القطرية وخاصة مشروع سيتى جيت بالقاهرة الجديدة.

ودخلت «الديار القطرية» عبر شركاتها التابعة بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمار العقارى، قبل ثلاثة اعوام فى نزاع مع هيئة المجتمعات العمرانية حول ارض سيتى جيت، بسبب مطالبة الهيئة للشركة بسداد مستحقات عليها لصالح الدولة بقيمة 1.379 مليار جنيه تمثل رسوم تغيير هيكل ملكية الشركة.

وقامت شركة ابواب الشرق التى اسستها الديار القطرية فى الدوحة فى عام 2015 بالاستحواذ على أغلبية أسهم شركة بروة مصر العقارية، ليصبح اسم الشركة بوابة الشرق مصر العقارية، والتى بدورها تستحوذ على 99% من شركة بوابة الشرق مصر للتنمية، وهى المساهم الرئيسى بنسبة 99% من شركة بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمار العقارى، دون اخطار الحكومة المصرية، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الامر نفسه قامت به الشركة عام 2013 عندما استحوذت الديار القطرية على كامل اسهم شركة بروة العقارية، وشركاتها التابعة، مقابل 14 مليار جنيه مصرى، دون سداد مستحقات الدولة.

وفى مايو من عام 2015، احتلت عناصر مسلحة ارض مشروع سيتى جيت المملوك للشركة القطرية، وقامت بطرد العاملين وسرقة معدات شركتى المقاولات المنفذة للمرحلة للاولى من المشروع الذى توقف منذ ذلك التاريخ وحتى الآن، رغم خروج العناصر المسلحة من الأرض وتولى فالكون جروب مسئولية التأمين.

وكشف تقرير عن هيئة الرقابة الادارية، نشرته «الشروق» فى وقت سابق ان الديار القطرية لم تنفذ سوى 1.8% وهى نسبة ضئيلة جدا لا تتعدى 3% من اجمالى مساحة المشروع البالغة 8 ملايين و500 الف متر مربع، وبالتالى من حق وزارة الاسكان وفقا للقانون اعادة تقييم ارض المشروع مرة اخرى او استقطاعها.

وتصل نسبة التنفيذ المقررة وفق البرنامج الزمنى فى 30 يونية 2016، لكل مراحل المشروع، نحو 100 % للمرحلة العاجلة على مساحة 30. 25 فدان، تنتهى فى سبتمبر 2013، و 80% للمرحلة الأولى مساحة 520، 28 فدان، تنتهى فى يونية 2017، و 30% للمرحلة الثانية مساحة 629 فدانا، تنتهى فى ديسمبر 2018، والمرحلة الثالثة مساحة 463 فدانا تنتهى فى ديسمبر 2020، والمرحلة الرابعة مساحة 377.53 فدان تنتهى مارس 2022.

وقدرت احدى الجهات الرقابية والتى تتولى ملف الاستثمارات القطرية فى مصر اجمالى الغرامات المطلوبة من الديار القطرية الذراع الاستثمارية للحكومة القطرية وذلك عن مخالفات مشاريعها فى مصر بنحو 13 مليار جنيه، منها 300 مليون دولار رسوم تغيير النشاط فى مشروع كورنيش النيل بالقاهرة.