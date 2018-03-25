محافظ الإسماعيلية: نقطة طبية في كل لجنة انتخابية

أكد اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، على جاهزية مقار اللجان واستعدادها لانطلاق الانتخابات الرئاسية صباح غد الاثنين، مشيرًا إلى توافر جميع الإمدادات اللوجستية داخل كل لجنة.

وأضاف «طاهر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أنه في إطار حرص المحافظة على تأمين أبنائها، سيكون هناك نقطة طبية في كل لجنة انتخابية، مكونة من طبيب وممرضة، لافتًا إلى أن هناك 210 لجان بالإسماعيلية.

وتابع: «المواطن متاح له أن يعرف لجنته، بمجرد وصوله أمام مقار اللجان، سيكون هناك شباب لإرشاد الناخبين على طريقة الانتخاب ورقم اللجنة الخاص بكل مواطن ومسلسله في كشوف الناخبين».

وأشاد بحماس الشباب من أبناء الجيش والشرطة واستعدادهما لتقدم الدعم والخدمة لأي مواطن يحتاج لذلك طوال فترة الانتخابات.

وتوجه بالشكر والتقدير للعنصر النسائي على مشاركتهن في تنظيم العملية الانتخابية والمساهمة في توعية المواطنين بأهمية المشاركة وتحفيز الأهالي على الإدلاء بأصواتهم.

وتبدأ الانتخابات الرئاسية 2018، التي يخوضها المرشحان عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، غدًا الاثنين الموافق 26 مارس داخل البلاد، وتستمر حتى 28 من الشهر نفسه.