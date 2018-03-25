بدء انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة البحر الأحمر

أكد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، على بدء انعقاد أعمال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الانتهاء من تجهيز الانتخابات الرئاسية، والمقرر انطلاق فعالياتها غدا وتستمر على مدار 3 أيام بحضور اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام للمحافظة واللواء عصام الليثى السكرتير المساعد والعميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية بالديوان العام وعددا من القيادات التنفيذية المعنية بالعملية الانتخابية.

وشدد عبد الله على جميع الجهات بضرورة المتابعة المباشرة لكافة الأحداث التي تتم بكافة المقار الانتخابية على مدار الساعة طوال فترة الانتخاب، والتأكد من حسن انتظام سير العملية الانتخابية وبدء عمليات الاقتراع بكافة اللجان في الموعد المحدد له، وتذليل كافة العقبات أمام العملية الانتخابية والانتهاء من تجهيز أماكن مبيت قوات التأمين التابعة للقوات المسلحة والشرطة.

يذكر أن محافظ البحر الأحمر قد قرر تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية بكل مدينة لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار 24 ساعة وذلك خلال أيام الانتخابات المقرر إجراؤها أيام 26، 27، 28 مارس 2018 لتلقي أي شكاوى والعمل على حلها في أسرع وقت.