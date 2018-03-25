«اقرأ لى» تعرض 4 مؤلفات صوتية لتوفيق الحكيم

أعد القائمون على تطبيق «اقرأ لى» للكتب المسموعة، تسجيل 4 مؤلفات جديدة، لرائد الرواية والكتابة المسرحية الأديب توفيق الحكيم.

وجاءت عناوين المؤلفات: «سجن العمر، زهرة العمر، أهل الكهف، أرنى الله».

ويقدم «اقرأ لى» أكثر من 200 كتاب، فى شتى المجالات الأدبية والفكرية، تقرأ من خلال مجموعة من المذيعين الشباب المحترفين، وباستخدام تكنولوجيا المؤثرات الصوتية التى تمنح النص المكتوب حالة من الحياة والحيوية والمتعة.

وكانت دار الشروق وقعت اتفاقية تعاون مع مؤسسة «اقرأ لى» للكتب المسموعة، بهدف تحويل الكتاب الورقى إلى مادة صوتية يستطيع الجمهور تلقيها والاستماع إليها فى أى وقت، من خلال تحميل التطبيق على الهاتف المحمول.