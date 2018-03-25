الجيش الإسرائيلي يعزز قواته في الضفة الغربية ومحيط قطاع غزة

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أكد مصدر عسكري إسرائيلي رفيع المستوى اليوم الأحد، أن الجيش يعتزم تعزيز قواته في الضفة الغربية ومحيط قطاع غزة خلال الفترة القادمة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن المصدر، أن الجيش سيدعم قواته في الضفة والتجمعات السكنية المحيطة بقطاع غزة بعدد من الكتائب.

وأضافت، أنه سيتم إرسال قوات خاصة تضم قناصة، وتزويد الجنود بوسائل لتفريق المظاهرات وإنشاء السواتر الرملية.

ونقلت الهيئة، أن الجيش يستعد للتعامل مع المظاهرات، التي يجرى التخطيط لتنظيمها تحت اسم «مسيرة العودة الكبرى»، والمقرر أن تتواصل حتى «ذكرى النكبة» «ذكرى تأسيس إسرائيل» منتصف مايو القادم.

كانت الخارجية الأمريكية، قد أعلنت الشهر الماضي أن افتتاح سفارتها في القدس سيتم في الذكرى الـ70 لتأسيس دولة إسرائيل في مايو.

وذكرت الهيئة، أن الجيش سيعمل على منع عناصر حماس من التستر والتخفي وسط النساء والأطفال الذين سيتم إرسالهم إلى السياج الفاصل لزرع عبوات ناسفة.