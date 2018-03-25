النيابة الإدارية تشيد بإجراءات تأمين المشرفين على الانتخابات الرئاسية

أشاد المستشار أحمد جلال، المتحدث الرسمي باسم نادى النيابة الإدارية، بدور القوات المسلحة بالتعاون مع جهاز الشرطة في توفير التأمين الكامل والطائرات العسكرية؛ لنقل الأعضاء المشاركين في الانتخابات الرئاسية للمحافظات النائية والبعيدة.



وأكد «جلال»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، مساء السبت، أنه تم تأمين أماكن التحركات والإقامة واللجان الانتخابية بسيناء.



وذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت مشاركة 4000 عضو من أعضاء النيابة الإدارية في الانتخابات الرئاسية، التي ستجرى في أيام 26 و27 و28 من مارس الجاري، بين المرشحين عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.



وتابع أنه تم توزيع أعضاء النيابة الإدارية على جميع محافظات مصر، مشيرًا إلى تشكيل غرفة عمليات داخل النادي لرصد المخالفات وتلقي الشكاوى ومتابعة العملية الانتخابية.



يُذكر أن الانتخابات الرئاسية المصرية، أُقيمت في الخارج أيام 16 و17 و18 مارس الجاري، بينما تقام في الداخل بأيام 26 و27 و28 من الشهر نفسه، بين المرشحين عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.