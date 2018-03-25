المنيا تشييع جثماني شهيدي العمليات الشاملة بسيناء

شييع أهالي قريتي طحا الأعمدة، وجبل الطير بمركز سمالوط، في المنيا، الأحد، جثمانين الشهيدين المجند إبراهيم لويز إبراهيم، (21 عاما)، والمجند حسام يونس، (22 عاما)، واللذين استشهدا في العمليات العسكرية بسيناء.

وأقيمت جنازة عسكرية للشهيدين بحضور العميد أكرم علي، المستشار العسكري بالمحافظة، وقيادات أمنية وتنفيذية ونيابية، وسط هتافات تطالب بالثأر ودحر الإرهاب.

وحرص عدد كبير من المسلمين، حضور قداس صلاه جنازة الأول داخل كنيسة قرية طحا الأعمدة، ودفن جثمانه بمقابر الأسرة، والثاني تم أداء صلاه الجنازة عليه بمسجد قرية جبل الطير، ودفن جثمانه بمقابر الأسرة.

واتفقت الأسرتان والشباب الوطني على إقامة سرادق عزاء واحد للشهيدين بأكبر قاعات سمالوط.