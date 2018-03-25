«الخارجية»: صفقة كبرى لاستيراد اللحوم الإثيوبية

أعلنت وزارة الخارجية، عن توقيع صفقة وصفتها بالكبرى، بين شركتين مصرية وإثيوبية، لتصدير اللحوم الإثيوبية إلى مصر، وذلك بواقع 4 آلاف رأس من العجول وألفين من الجمال شهريًا ولمدة عامين.

وقالت «الخارجية»، في بيان عبر موقع «فيسبوك»، مساء الأحد، أنه في إطار تعزيز أواصر التعاون التجاري بين مصر وإثيوبيا، ورغبة من رجال الأعمال في البلدين لإضفاء الطابع التعاوني بين البلدين وتفعيل العلاقات على المستويين التجاري والاقتصادي، شهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الخميس الماضي، بحضور وزير الزراعة الإثيوبي، توقيع شركتي «الفوز تريدينج»، عن الجانب الإثيوبي و«ترست جروب»، عن الجانب المصري، على عقود تصدير اللحوم الإثيوبية إلى مصر، في إطار صفقة كبرى تبلغ قيمتها حوالي 80 مليون دولار.

وأشارت إلى ترحيب السفير أبو بكر حفني محمود، سفير مصر في إثيوبيا، بهذا التحرك من قبل رجال الأعمال لدى البلدين، موضحًا أن هذه الصفقة تأتي اتساقًا مع أعمال اللجنة العليا المشتركة الأولى التي عقدت في القاهرة على مستوى القمة في يناير 2018، والتي عقد خلالها اجتماع موسع ضم رئيس الوزراء الإثيوبي، وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين، وتم الاتفاق خلالها على أهمية تعزيز أطر التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، فضلًا عن عقد اجتماع لمجلس رجال الأعمال المصري الإثيوبي خلال العام الجاري في إثيوبيا.

وعلى صعيد متصل، استقبل السفير المصري، أحمد أبو خضرة، رئيس مجلس إدارة شركة «ترست جروب»، الطرف المصري في الصفقة، حيث تناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.

وأشاد السفير بتحركات رجال الأعمال المصريين ورغبتهم الحقيقية في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع إثيوبيا، مؤكدًا على استعداده الكامل في المساعدة على إزالة أية عقبات قد تقف حائلًا أمام رجال الأعمال والمستثمرين المصريين في إثيوبيا.