ألمانيا: الدفاع عن أمن إسرائيل محور سياستنا الخارجية

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أكد وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، العلاقة الخاصة لبلاده مع إسرائيل بصفتها شريكا مهما لألمانيا.

وقال ماس فى تصريحات صحفية قبل زيارته لإسرائيل التى بدأها اليوم: «المسئولية عن دولة إسرائيل اليهودية الديمقراطية والتضامن معها، والدفاع عن أمنها والتصدى لمعاداة السامية تقع فى محور نهج سياستنا الخارجية».

وأضاف ماس: «وذلك هو البوصلة التى اهتدى بها فى الطريق إلى السياسة»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ويشتمل برنامج الوزير فى إسرائيل، على زيارة النصب التذكارى لمحرقة الهولوكوست ياد فاشيم فى القدس المحتلة، فيما يلتقى اليوم الإثنين رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.

ومن المقرر أيضا أن يجرى ماس مباحثات مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى رام الله.

وكان ماس قد أثار ضجة بخطابه الافتتاحى الذى ألقاه عقب توليه مهام منصبه الأسبوع الماضى، بتصريحه أنه دخل إلى الوسط السياسى بسبب معسكر الاعتقالات النازية «أوشفيتس»، وبذلك برر هدفه بتحسين العلاقات الألمانية ــ الإسرائيلية.

وأكد وزير الخارجية الألمانى استمرارية سياسة ألمانيا فى الشرق الأوسط، وقال: «نعتزم تعزيز علاقتنا الخاصة مع إسرائيل من أجل المستقبل».

يذكر أن العلاقات الألمانية ــ الإسرائيلية متوترة منذ مطلع العام الماضى، حيث أجلت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، فى ذلك الحين مشاورات حكومية مع إسرائيل إلى أجل غير مسمى بسبب الاستياء من سياسة الاستيطان الإسرائيلية فى الضفة الغربية.

وبعد ذلك بفترة قصيرة، ألغى نتنياهو اجتماعا فى إسرائيل مع وزير الخارجية الألمانى فى ذلك الحين زيجمار جابرييل، بسبب لقاء الأخير منظمات ناقدة للحكومة الإسرائيلية. وتم تسوية هذا الخلاف فى يناير الماضى خلال زيارة أخرى قام بها جابرييل لتل أبيب.