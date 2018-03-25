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بالصور.. وزيرة الثقافة تفتتح قاعة للمكفوفين في دار الكتب

تصوير احمد عبد الفتاح
تصوير احمد عبد الفتاح
كتب - حاتم جمال الدين
نشر فى : الأحد 25 مارس 2018 - 2:58 م | آخر تحديث : الأحد 25 مارس 2018 - 2:58 م

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ظهر اليوم الأحد، 3 قاعات جديدة في دار الكتب والوثائق القومية، وذلك ضمن عمليات التطوير الجزئي لمقر الدار على كورنيش النيل ببولاق.
كما تم تخصيص القاعة الأولى للفنون وتحتوي قسم للمعارض التشكيلية والجزء الأخر للأنشطة الفنية المختلفة.

أما القاعة الثانية في قاعة الموسيقى، والتي تضم مجموعة من الأسطوانات النادرة لكبار الموسيقيين العالمين من القرنين الـ18 والـ19 إضافة لمعرض للجرامافون.

فيما تضم القاعة الثالثة أنشطة المكفوفين وتضم مجموعة من الكتب المطبوعة بطريقة برايل ومنها نسخة للمصحف الشريف وقسم خاص السمعيات وشرائط الكاست وكمبيوتر وطباعة مجهزة للمكفوفين.

وكان في استقبال الوزيرة الدكتور أحمد الشوكي رئيس دار الكتب والدكتور هيثم الحاج رئيس هئية الكتاب وبدأ الاحتفال بعرض فيلم تسجيلي عن عملية التطوير.


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