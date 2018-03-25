«سكاي نيوز عربية» تستعد لتغطية إعلامية شاملة لانتخابات الرئاسة

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في مصر، تستعد قناة «سكاي نيوز عربية» لتقديم تغطية إعلامية استثنائية.

فبالإضافة إلى فريق مكتبها في القاهرة الذي يعد الأكبر من بين مكاتبها المنتشرة حول العالم، أوفدت القناة مجموعة من أبرز كوادرها الصحفية موسعة قاعدة عملياتها على مختلف المجالات من خلال استوديوهات ونوافذ وتقارير يومية من القاهرة يشارك فيها شبكة من المراسلين في مختلف المحافظات، ضمن إضافة إلى سلسلة "حواديت مصرية" التي يتجول فيها مدير مكتب سكاي نيوز عربية بالقاهرة في أقاليم مصر المختلفة ليسلط الضوء على قصص متميزة تعكس الثقافة الغنية لهذا البلد من الإسكندرية إلى أسوان.

وقد شهدت شاشة سكاي نيوز عربية وكافة منصاتها متابعة مميزة، من بينها حلقة نقاشية خاصة عن الإرهاب من صحن قلعة صلاح الدين منطقة، وأخرى عن التعليم والصحة من مستشفى سرطان الأطفال (المعروفة بمستشفى 57357)، وحلقة أخرى عن الإسكان من حي الأسمرات، وسيتم اليوم الأحد بث حلقة من منطقة الأهرامات تناقش قوة مصر الناعمة في مجال (الثقافة، والاقتصاد، والفن)، علاوة على ذلك ستنشر فرق سكاي نيوز عربية في عدد من المدن المصرية خلال أيام التصويت الثلاثة لرصد الاجواء وعمل مقابلات مع مختلف الفئات المشاركة في العملية الانتخابية. وستكون هناك يوم الخميس المقبل حلقة من قصر التحرير (مقر وزارة الخارجية القديم) عن السياسة الخارجية المصرية.

كما تستضيف الشاشة يوميا شخصيات ومحللين من مختلف المجالات يوميا، وتقدم ضمن برنامج الصباح فقرة خاصة تبث من داخل صالات التحرير في كبريات الصحف المصرية لاستعراض أبرز عناوين الصحف، إلى جانب فقرات ثابتة في نشرتي الرياضة والاقتصاد تسلط الضوء على أبرز الملفات المصرية في هذا الشأن وتستضيف نجوم عالم الرياضة والاقتصاد.