توخيل يرفض بايرن ميونخ ويستقر على تدريب ارسنال

ذكرت تقارير صحفية في ألمانيا اليوم الأحد أن توماس توخيل المدير الفني السابق لبوروسيا دورتموند لن يتولى منصب المدير الفني لنادي بايرن ميونخ متصدر البوندسليجا بعدما وقع عقدا مع فريق ارسنال الإنجليزي.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن توخيل لن يتولى تدريب بايرن على الأقل هذا الصيف، بسبب اقترابه من تدريب نادي كبير خارج ألمانيا، قبل أن تذكر تقارير أخرى أن هذا النادي ليس إلا ارسنال الإنجليزي.

وأوضحت صحيفتا "بيلد ام سونتاج" و"سود دويتشه تسيتونج" أن توخيل تجاهل رغبة النادي البافاري، بعدما اخبره بأنه لن يكون متاحا خلال الفترة المقبلة بسبب ارتباطه بنادي أخر.

ووفقا لمجلة "كيكر" الألمانية فإن توخيل صاحب الـ44 عاما وقع عقدا مع ارسنال لتدريب الفريق خلفا للفرنسي ارسين فينجر الذي يتولى تدريب النادي الإنجليزي منذ عام 1996.

ومن المتوقع أن يتولى توشيل مشواره مع ارسنال بدءا من يوليو المقبل بعد نهاية الموسم.

ويمتد عقد فينجر مع ارسنال حتى 2019 لكنه اصبح هدفا واضحا لنيران وسائل الإعلام بسبب النتائج المحبطة للفريق هذا الموسم.

وعاد يوب هاينكس من الاعتزال ليتولى تدريب بايرن ميونخ ، للمرة الرابعة ، في أكتوبر الماضي عقب إقالة كارلو أنشيلوتي ، وقد أعاد الفريق سريعا إلى المسار الصحيح من خلال طفرة في النتائج ، لكنه كرر أكثر من مرة أنه لن يستمر في التدريب بعد نهاية الموسم الجاري.

وفي ظل منافسة بايرن ميونخ على الألقاب الثلاثة من جديد في الموسم الحالي ، حاول مسؤولو بايرن إقناع هاينكس بالاستمرار في تدريب الفريق ، ولكن المدرب المخضرم حول الأنظار إلى توشيل المدرب السابق لبوروسيا دورتموند.

وقال هاينكس في تصريحات لمجلة "شبورت بيلد" يوم الأربعاء الماضي "دورتموند قدم كرة قدم رائعة وقدرات فنية عالية تحت قيادة توخيل. فقد استعرض الفريق استفادته من كل الأدوات الحديثة التي باتت جزءا من كرة القدم اليوم. توشيل قاد الفريق للوصافة في الدوري ولقب كأس ألمانيا ، وتقديم كرة قدم جذابة."

وأضاف "أعتقد أن توخيل يتمتع بالكفاءة لتدريب بايرن."

ولم يرتبط توخيل بأي منصب منذ رحيله عن تدريب بوروسيا دورتموند بنهاية الموسم الماضي ، عقب دخوله في خلافات مع إدارة النادي.

ورشحت وسائل إعلام توخيل وجوليان ناجلسمان ، المدير الفني لهوفنهايم ، لتولي مسؤولية بايرن ميونخ كما رشح البعض يواخيم لوف المدير الفني الحالي للمنتخب الألماني.

وضمت قائمة المرشحين لتدريب بايرن أيضا رافل هازنهاتل مدرب لايبزج ونيكو كوفاك مدرب اينتراخت فرانكفورت.