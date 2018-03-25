• فودة: تطوير خليج نعمة وشارع السلام.. والانتهاء من طريق «القاهرة - شرم» خلال 3 أشهر بتكلفة 4 مليارات جنيه

• السقا: تأمين جميع اللجان والطرق المؤدية إليها.. وإزالة جميع الإشغالات من خليج نعمة بشرم الشيخ



قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن هناك استعدادات مكثفة للانتخابات الرئاسية التى ستبدا غدا الاثنين بجميع مدن المحافظة من خلال 18 لجنة فى 9 مدن تستقبل أكثر من 100 ألف مواطن، حيث شهدت المحافظة العديد من مسيرات ومؤتمراءت التأييد على مدى الأيام الماضية وخاصة من أبناء ومشايخ البدو على امتداد المحافظة.



وأضاف فودة، فى تصريحات صحفية خاصة، إلى أن شرم الشيخ تشهد ثورة سياحية وتنموية لاستعادة مجدها السياحى كوجهة أولى لسياحة المؤتمراءات والاستجمام على مستوى العالم فقد تم تنفيذ عددا من المشروعات العاجلة لتهيئة المدينة لاستقبال المؤتمرات الدولية الكبرى، حيث سيتم إنشاء قاعة مؤتمراءات كبرى تسع لأكثر من 6 آلاف شخص مزودة بأحدث وسائل التكنولوجيا فى هذا المجال، كما تم إغلاق شارع السلام وتحويله إلى متحف مفتوح ومنطقة متنزهات عالمية وإعادة تجميل منطقة خليج نعمة التى تعد من أهم الوجهات السياحية بمدينة السلام وإزالة جميع الإشغالات والقضاء بشكل نهائى على ظاهرة الخرتية التى كانت تمثل ازعاجا كبيرا للسائحين من جميع الجنسيات.



وأعلن فودة أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ مشروع الطريق المزدوج الجديد الذى يربط محافظات الوادى بسيناء خلال 3 أشهر تكلفته 4 مليارات جنيه، وتقوم بتنفيذه ثلاث جهات على رأسها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وشركتى المقاولون العرب وأوراسكوم وبذلك يكون قد تم إنهاء عزلة سيناء عن بقية محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن الطريق سيشمل جميع الخدمات التى يحتاج إليها المسافرون بصفة عامة والمجموعات السياحية التى ستقوم خلال رحلتها من القاهرة إلى شرم الشيخ بزيارة المناطق السياحية مثل حمام فرعون وعيون موسى ودير رأس سدر ووادى الغرندل ومناطق السياحة العلاجية بمدينة الطور.



وقال المحافظ إن الطريق يختصر المسافة بين القاهرة وشرم الشيخ لا قل من أربع ساعات وخاصة مع إنشاء النفق الموازي لنفق الشهيد أحمد حمدى وبذلك يكون قد تم القضاء تماما على مشكلة انتظار السيارات عند عبور النفق.



ومن جانبه أكد العميد مدحت السقا رئيس مباحث جنوب سيناء، أنه تم القضاء تماما على ظاهرة السماسرة التى كانت سببا رئيسيا فى عزوف السائحين عن زيارة منطقة خليج نعمة الشهيرة بشرم الشيخ كما تم إزالة جميع الاشغالات بالمنطقة وأصبح الخليج مرئيا للسائحين من بدايته حتى نهايته دون وجود عوائق، مشيرًا إلى أن هناك تواجد على مدار اليوم لشرطة السياحة بالمناطق السياحية بشرم الشيخ ودهب ونويبع بالإضافة إلى المرور الدورى الذى تقوم به أجهزة الأمن والمحافظة.



وقال السقا إن هناك استعدادات مكثفة لللانتخابات الرئاسية التى ستبدأ غدا حيث تم تسليم اللجان الانتخابية أمس السبت ووضع اللوائح الارشادية للناخبين وتنظيم الدخول إلى اللجان بالمناطق المختلفة بشرم الشيخ وبقية مدن جنوب سيناء وتسهيل المرور فى الطرق المؤدية الى اللجان الانتخابية نظرا للاقبال الكبير المتوقع فى ضوء مسيرات التأييد التى شهدتها مدن المحافظة خلال الأيام الماضية.



وأكد رمضان الجارحى رئيس رابطة أصحاب المنشآت السياحية، بمنطقة خليج نعمة بشرم الشيخ، أن جميع أصحاب المنشآت السياحية والفندقية بشرم الشيخ قامت بتنظيم العمل بنظام الورديات لتمكين جميع العاملين بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية التى تبدأ غدا، حيث تم عمل جداول خاصة بالأقسام المختلفة بالفنادق والمحلات والمطاعم طبقا لمواعيد الانتخابات.. مشيرًا إلى أن المدينة بدأت تسترد مجدها السياحى والتدفقات السياحية الدولية وذلك من خلال التطوير الكبير الذى شهدته المدينة حيث لازالت المحافظة بالتعاون مع المستثمرين بتنفيذ مشروعات لتطوير كافة المزارات والميادين الرئيسية وعلى رأسها خليج نعمة الذى تم تحويله إلى متحف مفتوح بتكلفة تقدر بحوالى 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى غلق شارع السلام وتحويلة إلى منطقة متنزهات.



وأشاد الجارحى بالجهود الأمنية ومتابعة شرطة السياحة ومجلس المدينة العمل على مدار اليوم للقضاء على ظاهرة الخرتية التى كانت تنتشر فى خليج نعمة بالإضافة إلى منع استخدام مكبرات الصوت فى بعض الملاهى والكافيهات التى كانت تمثل ازعاج كبير للزائرين من المصريين والأجانب وأدت إلى انخفاض الحركة السياحية إلى خليج نعمة خلال الفترة الماضية.. مشيرًا إلى أن هناك تحسن كبير فى حركة السياحة الدولية وقد تم فتح المحلات التي كان أصحابها قاموا بإغلاقها بسبب الركود خلال السنوات الماضية.