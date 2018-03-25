الجيش التركي يعلن فرض سيطرته بالكامل على منطقة عفرين

ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية، نقلا عن هيئة الأركان العامة التركية، في وقت متأخر من مساء السبت، أن الجيش التركي فرض سيطرته بـ"الكامل" على منطقة عفرين، شمالي سوريا.



وأفاد التقرير بأن الجهود جارية لمساعدة المدنيين على العودة إلى منازلهم بطريقة آمنة.



يذكر أن عفرين كانت تقع تحت سيطرة وحدات حماية الشعب، الميليشيا الكردية. وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب جماعة إرهابية مرتبطة بمسلحين داخل تركيا.



ودفع الهجوم الذي قادته تركيا في 20 يناير عشرات الآلاف من السكان إلى الفرار من عفرين، وفقا لتقديرات المرصد السوري لحقوق الإنسان.