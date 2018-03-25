لميس الحديدي: المشاركة في الانتخابات ليس دعما لشخص ولكن لرفع سقف مطالبنا

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن التصويت في الانتخابات الرئاسية ليس دعمًا لإنجازات الدولة المصرية على مدار الأربعة أعوام الماضية وسعيًا لاستكمالها وحسب، ولكن من أجل المطالبة بتحقيق مزيد الأهداف مثل رفع سقف الحريات وتحقيق الديمقراطية، وحتى تكون هناك انتخابات تنافسية شرسة بعد 4 أعوام من الآن.

وأضافت «الحديدي»، خلال تقديمها برنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الأحد، أن الحديث حول أن الانتخابات محسومة معروف، ولكن التصويت بها ليس دعمًا لشخص ولكنه دعمًا للدولة في مواجهة الضغوط ومن أجل تثبيت الدولة المدنية، متابعًا: «مش بننزل علشان رئيس أو شخص ولكن علشان بلد ودولة ولدينا أهداف مهمة تحقق جزء منها ولم يتحقق الباقي ونسعى لاستكماله، بننزل علشان 30 يونيو ولأننا لن نسمح بعودة الإخوان وعلشان الإرهاب وعلشان الدولة المدنية وأنه لافرق بين مسلم ومسيحي وعلشان حقوق المرأة».

وأوضحت أن الهدف من التصويت هو المطالبة بما لم يتحقق، وهو مزيد من الحريات السياسية والصحفية وحقوق الإنسان، ووبناء الإنسان بالتوازي مع الإنجازات، مستطردة: «لأنها ليست بناء حجر فقط ولكن بشر أيضًا».

وتابعت: «كل واحد لازم يحط صوته، لأننا هنرفع سقف المطالب وهنرفع طموحاتنا وهيكون لنا مطلب أكثر»، مضيفة أن الأربع أعوام الماضية شهدت مرحلة بناء الدولة والإصلاح الاقتصادي بينما الأعوام القادمة نحتاج فيها إلى مزيد من الديمقراطية والمناخ السياسي الحقيقي والأحزاب الفاعلة، لأنه لا يمكن أن نعيش برأي واحد، وفق قولها.

وأشارت إلى أهمية التصويت حتى ترفع الضغوط عن الدولة المصرية ولا تتلقى إملاءات من أحد، قائلة: «التصويت حتى لا يضغط أحد على رئيسك ولا على جيشك ولا عليك علشان تقبل حاجة، وهذا عندما يكون عندنا نسبة عالية من المشاركة».

وأكملت: «لا ندعم نظامًا سياسيًا ولكن ندعم دولة قررت تمشي في طريق غير مرسوم لها، والمنطقة كلها رأينا أنها رسم لها طريقًا مختلفًا تمامًا، وأرجوا ألا ننسى سنة محمد مرسي».