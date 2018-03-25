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محافظ السويس: أتممنا كافة الاستعدادات اللازمة لانطلاق الانتخابات الرئاسية

أحمد العيسوي
نشر فى : الأحد 25 مارس 2018 - 10:14 م | آخر تحديث : الأحد 25 مارس 2018 - 10:14 م

قال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، إن المحافظة أتمت كافة استعداداتها اللازمة لانطلاق العملية الانتخابية صباح غدٍ الاثنين.

وأضاف «حامد»، في تصريحات لبرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الأحد، أن غرفة عمليات المحافظة في حضور قادة التأمين من الجيش الثالث الميداني ومديرية أمن السويس، أخذت التمام النهائي من كافة مراكز الانتخابات، صباح اليوم، مشيرًا إلى الاطمئنان على استلام القوات المسلحة لكافة المقار الانتخابية، وقيام مديرية أمن السويس بتعقيم محيط اللجان الانتخابية، وإزالة كافة العربات القديمة أو المهملة.

وتابع: «شعب السويس لديه حس وطني صادق، وسيترجمه غدًا في الانتخابات، وأطالبه بالنزول وانتزاع حقه الدستوري بانتخاب رئيس الجمهورية، لجني ثمار ما زرعناه».


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