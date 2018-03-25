إنقاذ 106 ركاب من «الطيار المخمور» في مدينة شتوتجارت الألمانية

سحبت سلطات الأمن بمطار شتوتجارت الألماني، رخصة طيار وجد مخمورا، داخل قمرة قيادة طائرة قبيل إقلاعها وعلى متنها 106 ركاب في رحلة من مدينة شتوتجارت إلى لشبونة عاصمة البرتغال.

وقد ألغت شركة طيران «تاب إير» البرتغالية رحلتها، بعد أن عَثر موظف على الطيار مخمورا في قمرة القيادة قبيل الإقلاع، الأمر الذي أدى إلى إنقاذ ركاب الطائرة من احتمال تعرضهم للمخاطر أثناء الرحلة، وتم إنزال الركاب من الطائرة إلى أن يتم تسيير رحلة بديلة بعد توفير المقاعد اللازمة لهم.

وأكدت الشركة، وفقا لقناة «سكاي نيوز» الإخبارية، اليوم الأحد، أنها ألغت الرحلة بسبب «عدم أهلية الطيار»، مشيرة إلى أن رجال الأمن اقتحموا قمرة القيادة بناء على بلاغ الموظف، ليجدوا الطيار البالغ من العمر 40 عاما «في حالة سُكر شديد»، وقدمت الشركة اعتذارا للـ106 ركاب، موضحة أنها لن تتمكن من توفير مقاعد بديلة للركاب، نظرا لعدم وجود مقاعد شاغرة على رحلاتها.

من جانبها، ذكرت الشرطة الألمانية، في بيان لها: «أن الرحلة ألغيت بعد أن وجد الموظف الطيار "تفوح منه رائحة الكحول وغير قادر على المشي"، وأخبر السلطات بما رأى»، مضيفة أن السلطات الأمنية سحبت في شتوتجارت رخصة الطيار في الحال، فيما فرضت عليه غرامة بقيمة 10 آلاف يورو.