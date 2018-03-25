«قضايا الدولة»: لم نتلق أية شكاوى حول انتقال القضاة وتسلمهم المقار الانتخابية

قال المستشار أحمد خليفة، رئيس نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، إن 95% من أعضاء الهيئة يشاركون في الإشراف على الانتخابات الرئاسية، التي تنطلق صباح غدٍ الاثنين.

وأضاف «خليفة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الأحد، أن القضاة انتقلوا إلى مقارهم الانتخابية في المحافظات والمناطق النائية، موضحًا أن غرفة عمليات الهيئة لم تتلق أية شكوى من أعضاء الهيئة المشاركين في العملية الانتخابية حول انتقالهم أو أماكن سكنهم في المحافظات.

ووجه شكره للقوات المسلحة، على تسهيلها عملية انتقال القضاة للمحافظات المختلفة للإشراف على العملية الانتخابية.