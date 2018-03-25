لجنة تظلمات «الطيران العارض» تبدأ فحص طلبات الشركات

بدأت لجنة تظلمات شركات الطيران العارض التى شكلتها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة برئاسة الدكتورة عادلة رجب نائبة وزيرة السياحة فى تلقى تظلمات شركات الطيران العارض الأجنبية «الشارتر» والتى لم تحصل على مبالغ الدعم نتيجة عدم استكمال المستندات المطلوبة للصرف.

تضم اللجنة فى عضويتها حمدى أبوزيد المستشار القانونى بالوزارة ومصطفى سلطان عضو لجنة تسيير الأعمال باتحاد الغرف السياحية والتى ستقوم بفحص حالات الشركات كل منها على حدة وتبدى رأيها الفنى للجنة صرف مستحقات الطيران العارض بالوزارة.

كانت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة قد تعهدت بإنهاء ملف المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية من دعم طيران الشارتر لأنها ليس فقط مصداقية للوزارة مع منظمى الرحلات وانما مصداقية لمصر.

وأضافت: «سنبدأ صفحة جديدة مع منظمى الرحلات ليكون تحفيزا لزيادة السياحة الوافدة لمصر»، مشيرة إلى أن هناك لجنة تم تشكيلها للانتهاء من المستندات الخاصة بالصرف.

ولفتت إلى أن الوزارة ستستعين بتجارب الدول المنافسة فى ملف السياحة والطيران العارض من أجل برنامج تحفيزى جديد يتناسب مع المنافسة مع الدول الأخرى.