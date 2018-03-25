إجراء 3 عمليات جراحة للأورام بمستشفى جامعة بنى سويف

قال د. عماد البنا، مدير مستشفى بنى سويف الجامعي، إن قسم الجراحة العامة بالمستشفى أجرى اليوم الأحد، 3 عمليات جراحية لجراحة الأورام، برئاسة د. أيمن رفعت، رئيس قسم الجراحة بالمستشفى الجامعي.

وأضاف أن قسم الجراحة بالمستشفى استئصل ورم سرطاني بالقولون والمستقيم بالغدد الليمفاويه في الحوض، لمريضة 38 عاما، وتم تحويل مجرى البراز، وأجرى العملية كل من د. أسامه سعيد، ود. أحمد رشاد، ود. أحمد سعد، ود. محمد حسن قرنى.

وتابع: كما تم إجراء عملية جراحية لمريضه تبلغ من العمر 32 عاما، تعانى من ورم سرطانى بالمعده، وتم إستئصال جزء كبير من المعده ومنديل البطن والغدد الليمفاوية، وتوصيلها على الأمعاء الدقيقة، وأجراها كل من د. هشام سالم، ود. أيمن رفعت، ود. خالد شوقى، ود. عبد الحفيظ أبو باشا، ود. رويدا يحيى.

وزاد: تم إجراء أيضا عملية جراحية لمريضه، (18عاما)، تعانى من ورم بالبنكرياس، وتم إستئصاله وجزء من البنكرياس، وأجراها كل من د. هشام نفادى، ود. هشام سالم، ود. عبد الحفيظ أبو باشا، ود. أحمد سعد، ود. إيمان عبد السلام، وتم الإطمئنان على الحالات الثلاث وجميعهم بصحة جيدة.