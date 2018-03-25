عماد الدين حسين: المنافسة في الانتخابات الرئاسية بين «الاستقرار أو الفوضى»

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق»، إن المعركة الانتخابية الراهنة ليست في اعتبار من سيفوز بها، باعتبار أن هناك خللًا في موازين القوى بين المرشحين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، ولكنها بين الاستقرار أو الفوضى.

وأضاف «حسين»، خلال لقائه ببرنامج «حديث المساء»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن كان يتمنى أن يكون هناك أكثر من مرشح في الانتخابات، وهو ما عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حواره مع المخرجة ساندرا نشأت، قبل أيام، موضحًا أنه بالتعامل مع الواقع، فإن القضية ليست في من سيكون الرئيس ولكن في الحفاظ على استقرار الدولة وسط منطقة مضطربة، حتى لو كان هناك اختلاف حول كيفية تحقيق الاستقرار.

وعن القوى التي دعت إلى مقاطعة الانتخابات، تساءل حول تفكيرهم في هذا الأمر مليًا قبل إعلانهم، وعن مدى تأثيرهم على أرض الواقع، قائلًا: «هل فكرتم في هذا الأمر تفكيرًا عميقا ونحن وسط هذه المنطقة المضطربة، والسؤال الحقيقي هو ما مدى قوة هذه القوى على أرض الواقع؟».

واستطرد: «هم ليس لهم قوة على الأرض، وعندما تقاطع الانتخابات فأنت لا تغير، لو أنت قادر على منع المصريين من الذهاب للانتخابات، إذا فأنت قادر على دفعهم للذهاب وكان عليك طرح مرشح يصوتون له».

وأوضح أن الحياة السياسية في مصر ضعيفة التأثير، وهو ما يمثل مشكلة للدولة بأسرها، لأنه بذلك سيظل تأثير الإرهابيين والظلاميين كبيرًا.

وعن سبب نزوله للمشاركة في الانتخابات، قال إنه يريد أن تكون الدولة أكثر استقرارًا وأن تعود الأمور إلى طبيعتها، وحتى يكون هناك فرص عمل أكبر وتعددية أكبر، وحرية للعمل الصحفي، والتي تتلاشى وسط الاضطرابات.

وأوضح أن الإقبال على الانتخابات الرئاسية في الخارج كان كبيرًا وغير متوقعًا، مشيرًا إلى أن المؤتمرات الانتخابية الكثيرة التي عقدت في الداخل ستحرك المشهد الانتخابي بعض الشيء، متابعًا: «لو كل من ذهب إليها أدلى بصوته وأقنع أقاربه فإن نسبة التصويت ستكون جيدة، ولكن في النهاية معايير تصويت المصريين ليس لها نمط ثابت حتى نستطيع التخمين».

وعن تأثر المواطنين بالحرب الإلكترونية، قال إنه يتمنى من المصريين الذين يشككون في فكرة هذه الحرب، أن يعيدوا تفكيرهم لاسيما بعدما حدث مؤخرًا مع شركة فسيبوك، وتسريبها بيانات المستخدمين، مضيفًا: «أنا كنت متشككا في هذه الحرب، ولكن ما حدث قبل أيام عندما أُعلن عن تمرير "فيسبوك" بيانات 50 مليون أمريكي وبيعها لشركة أبحاث مرتبطة بحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتصميم برامج وأفكار وحملات تناسب أفكار هؤلاء المستخدمين، وإغراق صفحاتهم بها وبالتالي التأثير على طريقة تركيزهم وطريقة اتخاذهم للقرار».

وتابع: «هو كمستهدف لا يعرف أني ألح عليه وأعطيه السم في العسل، وسيبدأ في تناول هذه الأفكار باعتبارها قناعات، فالتأثيرات الإلكترونية خطيرة للغاية، وغاليبة الناس ليسوا بمنأى عنها».