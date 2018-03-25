%14 عائدا سنويا على حساب توفير «جولدن» من «العربى الأفريقى»

يأتى حساب التوفير «جولدن» فى صدارة الاوعية الادخارية التى يقدمها العربى الافريقى الدولى ليس فقط فى تميز العائد الذى يمنحه على المدخرات بالجنيه المصرى والذى يصل إلى 14% سنويا على أى مبلغ بالحساب بدءا من الحد الأدنى وهو 5000 جنيه مصرى وإنما فى مرونة تصميمه التى تلبى مُختلف رغبات العملاء فى دورية صرف العائد ما بين شهرى، ربع سنوى، نصف سنوى وسنوى. هذا بالإضافة إلى إمكانية فتح الحساب بالعملات الأجنبية المختلفة (دولار امريكى، جنيه استرلينى، يورو).

ولحساب توفير «جولدن» العديد من الخصائص المتميزة منها إمكانية إصدار بطاقات الائتمان (فيزا أو ماستركارد) بضمان الحساب، وسهولة التعامل الفورى على المدخرات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عن طريق استخدام البطاقات المدينة (فيزا / ماستركارد). هذا ويستطيع العملاء الاستعلام عن الحسابات باستخدام الخدمات المصرفية المباشرة (الإنترنت والهاتف المصرفي) مجانا.