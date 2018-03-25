ميسي يعود لتدريبات الأرجنتين ويقترب من المشاركة أمام إسبانيا

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عاد ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني اليوم الأحد لتدريبات منتخب بلاده بعد تجاوزه الإصابة العضلية التي لحقت به مؤخرا.

وغاب ميسي عن المباراة الودية الدولية أمام إيطاليا يوم الجمعة الماضي والتي انتهت بفوز التانجو بهدفين دون رد.

ولكن تزايدت فرص ميسي في المشاركة في المباراة الودية التالية أمام إسبانيا بعد غد الثلاثاء بعد مشاركته في تدريبات الفريق اليوم تحت قيادة المدرب خورخي سامباولي.

ورغم غياب ميسي عن مباراة إيطاليا لكن المنتخب الأرجنتيني قدم أداء طيبا وظهر جيوفاني لو سيلسو لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الذي شارك بدلا من ميسي بمستوى جيد.

ويلعب المنتخب الأرجنتيني في مونديال روسيا ضمن المجموعة الرابعة بجوار ايسلندا وكرواتيا ونيجيريا.