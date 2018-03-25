رئيس «الأوسكار»: لست متحرشًا

نفى جون بايلى رئيس أكاديمية فنون وعلوم السينما، التى تمنح جوائز الأوسكار، مزاعم التحرش الجنسى، وفق ما نشرت مجلة «فارايتى».

وفى مذكرة أرسلت إلى هيئة الأكاديمية، قال بايلى إن المزاعم التى وردت فى المطبوعات التجارية فى هوليوود بأنه حاول أن يلمس امرأة بطريقة غير ملائمة قبل 10 سنوات فى موقع تصوير سينمائى، غير صحيحة.

ولم يرد ممثل عن بايلى على طلب للتعليق. ولم يتسن لرويترز، التأكد من المزاعم بشكل مستقل.

وذكرت مجلة «فارايتى» أن بايلى، وهو مخرج ومصور سينمائى، قال فى المذكرة إن التقارير الإعلامية التى تصف الشكاوى المقدمة إلى الأكاديمية زائفة وعملت فقط على تشويه مسيرته المهنية المستمرة منذ 50 عاما.