تكريم 74 من أمهات الشهداء والأمهات المثاليات والعاملين بجامعة بنها

كرمت جامعة بنها، برئاسة د. السيد يوسف القاضي، رئيس الجامعة، الأحد، 74 من الأمهات المثاليات والعاملين والعاملات بكليات الجامعة وإدارتها، وذلك بمناسبه عيد الأم.

وتم تكريم 14 أمًا مثالية في جميع كليات الجامعة، و3 أمهات مثاليات من العاملات بإدارة الجامعة، و12 أمًا مثالية من أمهات شهداء محافظة القليوبية، كما تم تكريم 16 موظفًا مثاليًا من الكليات، و3 موظفين من العاملين بإدارة الجامعة، و26 من العاملين بالجامعة وكلياتها.

قال رئيس الجامعة، خلال الاحتفالية، إن احتفال اليوم جاء تكريمًا لأمهات الشهداء وزوجاتهم ولكل عامل وموظف مجتهد في الجامعة وكلياتها.

وأضاف أن السيدة لها دورا مهما في خروج مصر من النفق المظلم الذي أوشكت على الوقوع فيه، وبفضل جيشها وشرطتها، ومؤسساتنا ورجالنا وسيداتنا استطعنا أن ننجو من هذا النفق.

وأكد أن قواتنا المسلحة والشرطة المدنية وقفوا نيابة عن كل الشعب المصري ضد الإرهاب، موجها التحية لكل شهيد سقط برصاص الغدر والخيانة من أعداء الحياة الذين لم يفرقوا بين مسجد وكنيسة، ولم يفرقوا بين مواطن أعزل أو طفل.

وفي نهاية الاحتفاليه، تم إجراء قرعة علنية لعمرتين كانتا من نصيب أمهات الشهداء، وعمرتين للأمهات الحاضرين، كما تم إجراء القرعة العلنية لخمس عمرات تبرع بها د. حسين أباظة، عميد كلية التربية الرياضية للعاملين بالكلية.