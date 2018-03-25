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جوانا كونتا تفوز على ميرتنز في بطولة ميامي للتنس

د ب أ
نشر فى : الأحد 25 مارس 2018 - 9:34 م | آخر تحديث : الأحد 25 مارس 2018 - 9:34 م

تأهلت البريطانية جوانا كونتا، المصنفة الحادية عشر وحاملة اللقب، إلى الدور الرابع ببطولة ميامي المفتوحة للأساتذة للتنس، اليوم الأحد، بتغلبها على البلجيكية اليسي ميرتنز 6 / 2 و6 / 1 في الدور الثالث.

وخسرت اللاعبة البريطانية، التي كان حظها سيئا خلال العام الماضي، مباراتها الأولى هذا الشهر في بطولة إنديان ويلز.

ولحقت الأسترالية آش بارتي، بكونتا، بعد ان تغلبت على الكرواتية بيترا مارتيتش 6 / 4 و6 / 3.

وفي منافسات الرجال، فاز الصربي فيليب كراينوفيتش في الدور الثالث على الفرنسي بنواه بايري 6 / 3 و6 / 3، بينما تغلب الكوري الجنوبي تشونج هيون على الأمريكي ميشيل موه 6 / 1 و6 / 1.

وتأهل البرتغالي جواو سوزا على حساب الأمريكي جاريد دونالدسون 1 / 6 و6 / 3 و6 / 4.


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