كوريا الشمالية تنتقد خطة سول لشراء أسلحة

انتقدت كوريا الشمالية خطة كوريا الجنوبية لشراء أسلحة، واصفة ذلك بأنه عمل يتعارض مع المناخ الإيجابي الحالي في العلاقات بين الكوريتين.

وذكرت صحيفة "رودونج سينمون"، وهي الصحيفة الرسمية لحزب "العمال الحاكم" الشمالي، اليوم الأحد، أن كوريا الجنوبية تبذل جهودا محمومة للسعي لمواجهات عسكرية مع الشمال، مستشهدة بخطة الجيش الكوري الجنوبي لشراء 40 مقاتلة شبح طراز "إف.35" وصواريخ إضافية جو-أرض، طراز "توروس".

وانتقدت الصحيفة خطة شراء الأسلحة، واصفة ذلك بأنه استفزاز صارخ ضد أحد شركاء الحوار وخطوة خطيرة للغاية، تتعارض مع أجواء المصالحة والوحدة بين الكوريتين.

وذكرت كوريا الشمالية، أن الحوار والسلام لا يمكن أن يتحققا بالمواجهة أو إثارة الحرب مطلقا، مضيفة أن تاريخ العلاقات بين الكوريتين يعطي درسا حاسما بأن الجانبين لا يمكن أن يسعيا لمصالحة حقيقية ووحدة، ما لم يتخليا عن سلاحيهما.