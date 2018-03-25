سلطان القاسمي يتفقد الاستعدادات النهائية لانطلاق المنتدى الدولي للاتصال الحكومي

أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أن إمارة الشارقة تلعب دوراً رئيساً ومؤثراً في تطوير قطاع الاتصال الحكومي بشكل خاص، والقطاعات الإعلامية الأخرى بشكل عام، بفضل ما تقوم به من جهود وما تطلقه من مبادرات محلية وإقليمية ودولية، تهدف بمجملها إلى تعزيز مساهمة الاتصال والإعلام في دعم خطط التنمية، وتفعيل دوره في الربط بين الحكومة والجمهور لصالح ازدهار وتطور المجتمع.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الأحد، لمركز إكسبو الشارقة، يرافقه محمد حسن خلف، مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، وطارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وجواهر النقبي، مدير المركز الدولي للاتصال الحكومي، للوقوف على الاستعدادات والتحضيرات النهائية للدورة السابعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، التي تقام يومي الأربعاء والخميس المقبلين، ومن المتوقع أن تشهد حضور نحو 3000 مشارك ومختص وخبير من كافة أنحاء العالم.

واطلع رئيس مجلس الشارقة للإعلام على كافة الاستعدادات والتحضيرات المتعلقة باستضافة المنتدى الذي يقام هذا العام تحت شعار"الألفية الرقمية... إلى أين؟"، وتفقد مختلف الأعمال الجارية، والتجهيزات اللوجستية، إلى جانب القاعات المخصصة لاستضافة الجلسات الحوارية والتفاعلية والورش التدريبية، التي تم تجهيزها بأحدث الوسائل والأنظمة البصرية والصوتية لضمان إخراج المنتدى بأفضل صورة ممكنة، كونه أحد الفعاليات العالمية الرئيسة ضمن برامج إمارة الشارقة ومشهدها الإعلامي.

وخلال جولته التفقدية، التقى الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي برؤساء اللجان التنظيمية للمنتدى، وعبر عن شكره وتقديره على جهودهم، كما أشاد بالجهود التي تقوم بها الطواقم الفنية التي تعمل على الانتهاء من التجهيزات في الموقع، مؤكداً أن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي يعكس في تنظيمه المتميز القدرات الكبيرة التي تتمتع بها إمارة الشارقة في مجال إقامة واستضافة كبرى المعارض والمؤتمرات والمنتديات المتخصصة.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: "يشهد المنتدى هذا العام حضوراً كبيراً لقيادات عالمية، في السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا والإعلام، الذين سيعرضون في الشارقة رؤاهم وخبراتهم وتجاربهم في الاتصال الحكومي والقضايا التقنية المتعلقة بها."

وأضاف: "نحن سعداء لكوننا نوفر لهم المنصة المناسبة لمشاركة وجهات نظرهم المهنية مع العاملين والمهتمين في مجال الاتصال الحكومي بالمنطقة، من أجل تحقيق المزيد من التقدم في أداء العمل الحكومي وخدمة المجتمع".

ونجح المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي منذ انطلاقه في عام 2012، في تعزيز الاهتمام بالاتصال الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي، وتطوير قنوات التواصل بين الحكومات والجماهير، من خلال استضافة نخبة من الخبراء والمتحدثين الذين يعرضون تجاربهم في هذا المجال، ويقدمون رؤاهم حول كيفية الارتقاء بالاتصال الحكومي وزيادة كفاءته في مواجهة التحديات التي يواجهها العالم بالحاضر والمستقبل.