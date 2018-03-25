مفوضة العدل الأوروبية تطلب توضيحا من فيسبوك

طالبت مفوضة العدل الأوروبية، فيرا يوروفا، فيسبوك بتوضيح ما إذا كان قد تأثر أوروبيون بالتسريب المزعوم للبيانات على نطاق واسع من قبل منصة التواصل الاجتماعي، حسبما ذكرت صحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية اليوم الأحد.



ووفقًا للصحيفة، فمن المقرر أن ترسل يوروفا رساله خطية إلى شيريل ساندبرج، رئيسة العمليات في "فيسبوك" غدا الاثنين.



وخضعت شركة «كمبردج أناليتيكا» لتحليل البيانات للتحقيق بعد أن قال شخص لصحيفة «ذا جارديان» إن المعلومات الواردة من حوالي 50 مليون مستخدم لموقع فيسبوك قد تم استغلالها دون موافقتهم واستخدامها في العمل الذي قامت به الشركة لصالح حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية عام 2016.



ووجهت للشركة اتهامات بالحصول بشكل غير قانوني على معلومات من مستخدمي فيسبوك بعد الوصول إليها عن طريق مضلل تحت ستار تطبيق.



وفي تصريحاتها إلى صحيفة بيلد أم زونتاج، وصفت يوروفا "إساءة استخدام" بيانات مستخدمي فيسبوك بأنها "غير مقبولة على الإطلاق".



ووصفت "الفضيحة" بأنها جرس إنذار للمستخدمين للنظر في ما يحدث لبياناتهم.