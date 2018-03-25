محافظ البحيرة تتوجه بالشكر للجيش والشرطة على ضبطهما الخلية الإرهابية قبل بدء الانتخابات

أعربت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، عن تقديرها وامتنانها للقوات المسلحة والشرطة على الدور الذي يبذلانه في حماية وتأمين البلاد من الإرهاب، لافتة إلى تمكنهما صباح اليوم من ضبط خلية إرهابية بالمحافظة، وهو ما يسبق الانتخابات الرئاسية 2018 بعدة ساعات.

وأضافت «عبده»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن هذه الضربات الاستباقية تأتي بفضل التعاون والتنسيق بين الجيش والشرطة وأجهزة المخابرات.

وتابعت: «تمكنت قوات الأمن ضبط الخلية الإرهابية التابعة لحركة حسم، الجناح العسكري لجماعة الإخوان الإرهابية، في صباح اليوم، ولكن تم التكتم على الأمر سرًا حتى تذيع الداخلية بيانها»، معقبة: «الحمد لله، محدش عارف كانوا مخططين يعملوا إيه في فترة الانتخابات».

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان، مساء الأحد، عن نجاحها في ضبط خلية إرهابية تابعة لحركة «حسم»، الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية، حيث تمكنت في زمن قياسي من كشف بؤرة إرهابية لعدد من عناصر الحركة بإحدى الشقق السكنية بمحافظة البحيرة فجر اليوم، وتم تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع عناصرها، ما أسفر عن مصرع 6 عناصر إرهابية.