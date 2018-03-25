«الداخلية»: مقتل أفراد الخلية الإرهابية المسؤولة عن استهداف مدير أمن الإسكندرية

أعلنت وزارة الداخلية، مساء الأحد، عن نجاح أجهزتها الأمنية فى توجيه ضربة أمنية مؤثرة للجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية «حركة حسم»، بعد أن تمكنت في زمن قياسي من كشف بؤرة إرهابية لعدد من عناصر الحركة بإحدى الشقق السكنية بمحافظة البحيرة فجر اليوم الأحد.

وأضافت «الداخلية»، في بيان مساء الأحد، أنه تم تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع عناصر الخلية الإرهابية، ما أسفر عن مصرع 6 عناصرها، مشيرة إلى تحديد هوية 3 منهم، وهم كل من الإرهابيين الإخوانيين «إمام فتحى إمام خريبة، محمود محمد حسن عبدالحميد مبروك، أحمد مجدى إبراهيم محمد زهرة»، والمطلوب ضبطهم على ذمة القضية رقم (1074/ 2017 حصر أمن دولة عليا "الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية").

وأوضحت أنه تم العثور بحوزتهم على 4 بنادق آلية و4 خزينة وبندقية خرطوش وكمية متنوعة من الذخائر و 6 عبوات متفجرة.

وأشارت إلى أن معلومات قطاع الأمن الوطني كانت قد كشفت عن مسؤولية البؤرة الإخوانية المُشار إليها بقيادة الإخواني باسم محمد إبراهيم جاد «هارب بإحدى الدول العربية»، عن حادث استهداف مدير أمن الإسكندرية بتاريخ 24 مارس الجاري، كما كشفت المعلومات عن اضطلاع الهارب المذكور بتاريخ 17 يناير 2017 بشراء السيارة المستخدمة فى الحادث وتبين أنها ماركة «ميتسوبيشى لانسر – فضى اللون – تحمل لوحات مزورة رقم 402076 ملاكي الإسكندرية وأن صحة رقمها س ج ج 2832»، من أحد المعارض بالإسكندرية باسم إحدى السيدات بدعوة أنها زوجته وتكليفه لعناصر تلك البؤرة بتفخيخها من خلال ذرع عبوة متفجرة داخلها وتفجيرها عن بعد حال مرور سيارة اللواء مدير الأمن.

وذكرت أن عناصر تلك البؤرة عدة تلقوا عدة تكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج بالتخطيط لاستهداف عدد من الشخصيات الهامة والمواقع الحيوية بمحافظات «الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ»، بهدف ترويع المواطنين وهز ثقتهم فى مؤسسات الدولة.

ولفتت الداخلية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأن نيابة أمن الدولة العليا تولت مباشرة التحقيقات، مضيفة أنه يجري ملاحقة عناصر البؤرة الإخوانية الإرهابية الهاربة.