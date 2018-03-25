لجان شبابية لمساعدة الناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن بالأقصر

أعلن جمال عبد الصادق، أمين حزب الشعب الجمهوري بالأقصر، عن تشكيل غرفة عمليات بمقر لجنة الحزب العامة، بميدان صلاح الدين؛ لمتابعة عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية، على مدار الثلاثة أيام المقبلة، والتنسيق مع ائتلاف أحزاب الأقصر؛ لتحقيق أكبر نسبة من المشاركة بالانتخابات، آملا أن تتجاوز المحافظة نسبة مشاركة تزيد عن الـ60%.

وأشار «عبد الصادق»، إلى تشكيل لجان من شباب الحزب بكافة المدن والقرى، لإرشاد الناخبات والناخبين بأماكن المقار واللجان الانتخابية، ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الوصول للجانهم الانتخابية.