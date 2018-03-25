أشاد الإعلامي عمرو أديب بأداء المنتخب المصري أمام البرتغال في المباراة الودية التي أقيمت بينها، أول أمس الجمعة، ضمن استعدادت كأس العالم.



وخاطب «أديب»، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، اليوم السبت، منتقدي هزيمة المنتخب الوطني في آخر دقائق المباراة، قائلًا: «إحنا مبنعبلش مع منتخب جايبينه من أدغال إفريقيا، أداء المنتخب كان هائلًا وعبقريًا».



وعن رد فعلا محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، بعد إحرازه هدفًا، قال: «صلاح كان هادئًا وواثقًا ولديه ثبات انفعالي بعد الهدف، وكريستيانو رونالدو لاعبًا كبيرًا، لكن صلاح هو المستقبل ورونالدو هو الماضي».



وتابع أن أداء محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، كان عبقريًا، مستطردًا: «انبسطوا بالمنتخب، جايبين البرتغال تغلبوهم يعني، شكرًا له وللجمهور ويجب ألا نحمل أنفسنا أكبر من طاقتنا».



يُذكر أن منتخب البرتغال تغلب على المنتخب الوطني، أول أمس الجمعة، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما، على ملعب «لاتس جراند» فى مدينة زيورخ السويسرية، وذلك استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم 2018.



