محافظ جنوب سيناء: توفير 350 سيارة لنقل الناخبين من الوديان للمقرات الانتخابية

قال اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، إنه جاري التنسيق مع الأجهزة الأمنية لنقل الناخبين من الوديان والتجمعات البدوية إلى اللجان الانتخابية بالمدن؛ حيث تم وتوفير نحو 350 سيارة وأتوبيس لنقل الناخبين بجميع مدن المحافظة وذلك تيسيرا على المواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، مع مشايخ وعقلاء البدو في ديوان قبيلة القرارشة، بمدينة أبورديس، بحضور اللواء محمود عيسى السكرتير العام للمحافظة، وأحمد عبد العظيم، رئيس مدينة أبورديس والمشايخ إبراهيم سالم جبلي، وسليمان أبو مشغل، وموسى حسن، وَعَبَد الله جمعة، وماجد ماضي.

وطالب المحافظ، جميع مشايخ وعقلاء البدو بالحشد والنزول للمشاركة في الانتخابات.

يشار إلى أن عدد اللجان العامة بالمحافظة 9 لجان و15 مركز انتخابي و18 لجنة فرعية وإجمالي عدد الناخبين 101742 ناخبا.