تشكيل غرفة عمليات لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية

عقد الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا صباح اليوم بمكتبه بقيادات الدعوة بالمديرية ومديري الإدارات الفرعية وأعضاء المكتب الفني وإدارة المتابعة ورؤساء الأقسام، وذلك للانتهاء من وضع اللمسات النهائية لخطة العمل خلال المرحلة القادمة.

وقرر «العجمي»، أنه تم اتخاذ قرارات هامة في هذا الاجتماع تمثلت في الآتي: إنشاء غرفة عمليات رئيسية بمقر ديوان عام المديرية برئاسته وعضوية وكيل المديرية ومدير عام إدارة الدعوة ومدير عام المكتب الفني لوكيل الوزارة ومدير عام إدارة المتابعة ورؤساء الأقسام بالمديرية، وكذلك إنشاء غرفة عمليات فرعية بكل إدارة برئاسة مديري عام الإدارات، وكذلك إنشاء غرف عمليات متحركة بجميع أنحاء المحافظة؛ لمتابعة المتغيرات على مدار الساعة وسرعة التدخل لإزالة أية معوقات تعوق أداء العمل الدعوي بجميع المساجد والزوايا وكذلك تهيئة المناخ للمواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية بهدوء وسلام دون أدنى تأثير من أصحاب الأفكار المتطرفة والمتشددة.

وأكد «العجمي» في قراراته على تنظيم ندوات على مدار الأيام القادمة وحتى الانتهاء من العملية الانتخابية لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في بناء الوطن والذهاب إلى صناديق الاقتراع وذلك بمشاركة شباب الأئمة والدعاة المتميزين من أبناء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

وكذلك تقسيم جميع العاملين بالمديرية والإدارات الفرعية من الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال والإداريين على 3 دفعات للذهاب والمشاركة، وتكليف جميع العاملين بالمساجد والزوايا وبخاصة المساجد الكبرى بالكشف على الحقائب المريبة وتفتيشها على الفور خاصة في ظل الظروف التي نعيشها في تلك المرحلة.

واختتم «العجمي» حديثه بتوجيه رسالة للمصريين داعيًا جموع الشعب المصري للنزول والمشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء؛ للرد بقوة على مثل هذه العمليات الخسيسة.