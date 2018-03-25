«القوى العاملة» تُشكل غرفة عمليات بالوزارة استعدادا للانتخابات الرئاسية

شكل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، خلال فترة الانتخابات الرئاسية من غد، حتى الانتهاء منها في مساء 28 مارس الجاري.

ووجه الوزير، جميع مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، بتشكيل مجموعات عمل بمقر كل مديرية خلال فترة الانتخابات الرئاسية، منذ بدء عمل اللجان الانتخابية حتى إغلاقها، لتذليل أية عقبات أمام الناخبين من العاملين بمختلف المنشآت والمصانع والمتابعة اليومية مع غرفة العمليات المركزية بالديوان.

وأوضح «سعفان»، في منشوره للمديريات في هذا الخصوص، أن كل مجموعة عمل تتشكل برئاسة مدير المديرية، وتضم فريق عمل معاون له.

وأعطى الوزير، تعليمات بخروج موظفي الوزارة للتصويت في الانتخابات الرئاسية أيام 26 و27 و28 مارس الجاري، بالتناوب على 3 مجموعات، حتى يتسنى لهم ممارسة حقهم الانتخابى في مقر لجانهم الانتخابية، والإدلاء بأصواتهم، موضحا أن ذلك يأتي حرصًا من الوزارة على نجاح العملية الانتخابية، وإعطاء الحق للمواطنين كافة للحصول على فرصة المشاركة في الانتخابات.

يُذكر أن «سعفان»، سوف يدلي بصوته غدا الإثنين، بمقر إحدى اللجان الانتخابية بمدينة نصر.