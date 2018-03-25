مقتل 20 عنصرا من «بوكو حرام» في اشتباكات مع الجيش التشادي

قال بيان للجيش في تشاد، يوم السبت، إن ما مجموعه 20 مقاتلا من جماعة بوكو حرام الأصولية النيجيرية قتلوا في معارك مع جنود تشاديين.



واشتبك الجيش التشادي مع عناصر بوكو حرام في منطقة بحيرة تشاد يوم الجمعة، وفقا للبيان. وقتل جندي تشادي وأصيب خمسة آخرون خلال القتال، الذي دار في جزيرة شوكو هادجي، الواقعة على بحيرة تشاد.



وشهد الشهر الماضي، مقتل جندي تشادي في كمين نصبه مقاتلو بوكو حرام في نفس المنطقة.



وتشكل تشاد جزءا من قوة مشتركة متعددة الجنسيات، تم إطلاقها مع الكاميرون والنيجر ونيجيريا في عام 2012، لمحاربة جماعة بوكو حرام.