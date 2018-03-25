وزير الدفاع الإسرائيلى الأسبق: جون بولتون حاول إقناعى بمهاجمة إيران

كشف وزير الدفاع الإسرائيلى الأسبق، شاءول موفاز، اليوم، أن جون بولتون مستشار الأمن القومى الجديد للرئيس الأمريكى دونالد ترامب سبق أن حاول إقناعه بمهاجمة إيران.

وقال موفاز، الذى تولى وزارة الدفاع من 2002 وحتى 2006، أمام مؤتمر فى تل أبيب: «أعرف جون بولتون منذ أن كان مندوبا للولايات المتحدة فى الأمم المتحدة»، مضيفا: «لقد حاول أن يقنعنى بأن إسرائيل بحاجة إلى مهاجمة إيران»، بحسب الموقع الإلكترونى لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وأوضح موفاز أن بولتون مارس هذه الضغوط عندما كانت سفيرا فى الأمم المتحدة خلال تولى الرئيس جورج بوش الابن الحكم.

وتجدر الإشارة إلى أن بولتون، وهو المستشار الثالث للأمن القومى لترامب منذ توليه المنصب، كان مثيرا للجدل خلال عمله فى الأمم المتحدة.

وعلى الرغم من إعجاب بعض الدبلوماسيين به خلال فترة عمله، إلا أنه أثار غضب كثيرين بسبب نهجه الفج فى التعامل مع الأمور الدبلوماسية.

وحول احتمال شن هجوم على إيران، قال موفاز: «لا أعتقد أنه كان سيكون أمرا ذكيا، ولا حتى من جانب الأمريكيين اليوم ولا من جانب أى أحد حتى يصبح التهديد واقعيا».

ويعارض بولتون الاتفاق الذى أبرمته القوى الكبرى مع إيران عام 2015، ودعا مرارا إلى استهداف منشآتها النووية. وفى عام 2015، كتب مقال رأى فى صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية تحت عنوان: «لإيقاف قنبلة إيران، اقصفوا إيران بالقنابل».