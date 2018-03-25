قال اللواء سعيد طعيمة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الدولة لا تعطي للمشكلة المرورية حقها، مؤكدًا أن هناك حاجة لوجود مشروع قومي لحل تلك الأزمة على غرار مشروع الطرق.

وأضاف «طعيمة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، اليوم الأحد، أنه كان في غاية السعادة حينما اهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف المرور، موضحًا أن تلك الأزمة تحتاج إلى تغييرات شبه شهرية في مجال الحركة المرورية.

وأوضح أن مصر أصبح بها طرقًا جميلة كانت حلمًا، لكنها في حاجة إلى رقابة جيدة، لأن المرور مصدر كل شيء، والمدينة التي بها أزمات مرورية لا تنفع، لافتًا إلى وجود حاجة للرقابة على الطرق إلكترونيًا، لكن حل تلك المشكلة ليس بالقوانين أو تغليظ العقوبات، حسب رأيه.

يذكر أن اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، وجّه اليوم الأحد، بضرورة تكثيف الطاقات وتوحيد القدرات لمواجهة المشكلة المرورية حرصًا على مصالح المواطنين وحفاظًا على الوقت والجهد الذى يهدر بسبب تلك المشكلة التى تشهدها بعض المحاور بالقاهرة.