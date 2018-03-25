نقيب المهندسين: عجز ميزانية صندوق المعاشات وصل لـ176 مليون جنيه

قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إن مشكلة تدني معاشات المهندسين تعود لخضوع النقابة تحت الحراسة لمدة 17 سنة، متابعًا أن تنظيم «الإخوان» تولى رئاستها عام 2012، ثم تولى المجلس المنتخب عام 2014 شؤونها بعد سنوات من عدم وجود توازن في مواردها ومصروفاتها.



وأضاف «ضاحي»، في لقائه ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، مساء أمس السبت، أن عجز ميزانية صندوق المعاشات للمهندسين وصل لـ167 مليون جنيه، موضحًا أن زيادة معاشات المهندسين من 350 جنيهًا إلى 700 جنيه غير كافية.



وأوضح أن النقابة تعمل على حل مشكلة المعاشات من خلال تعديل القوانين واللوائح القديمة واستحداث استثمارات في مواردها، مضيفًا أن عدد المهندسين المقيدين في النقابة 700 ألف.



وذكر أنه تم طرح القانون رقم 74 لنقابة المهندسين للتعديل في مجلس النواب، موضحًا أن هذا التعديل يعمل على تحقيق المتطلبات الحالية؛ لزيادة موارد النقابة حتى تتماشي مع الالتزامات وما تقوم به لتلبية احتياجات أعضائها من معاش وتقديم خدمة طبية جيدة للمهندسين.