إصابة مدنيين اثنين في انفجار قنبلة يدوية في مقديشو

أصيب مدنيان اثنان على الاقل في انفجار قنبلة يدوية في العاصمة الصومالية، مقديشو الليلة الماضية في أحدث سلسلة من الحوادث في المدينة، طبقا لما ذكرته "إذاعة شبيلي" الصومالية اليوم الأحد.

وقال شهود عيان إن مسلحين ألقوا قنبلة يدوية، مستهدفين مركز شرطة بمنطقة ياكشيد، ما أسفر عن إصابة امرأتين بعد أن أصابت القنبلة منزلا مجاورا. ونقلت الامرأتان المصابتان إلى المستشفى للعلاج.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار.

ووصلت قوات الأمن إلى موقع الانفجار، بحثا عن الجناة، الذين فروا إلى مكان غير معروف.

وأشارت معلومات أولية إلى أن الهجوم يحمل بصمات جماعة "الشباب".